Sola Hamache

Jesus sol beke de transfer istemişti. Şimdiye kadar Pezzella ve Welington için girişimde bulunan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Boavista'da forma giyen Yanis Hamache ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında. Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol+5 asist üretti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesussol beke de transfer istemişti. Şimdiye kadar Pezzella ve Welington için girişimde bulunan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Boavista'da forma giyen Yanis Hamache ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında. Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol+5 asist üretti.