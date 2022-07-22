Haberler Fenerbahçe Osayi’ye gözaltı!..

Osayi’ye gözaltı!..

Sağ beke iyice ısınan Osayi Samuel yeni sezona da hızlı girdi. Nijeryalı, Kiev karşısında ilk yarıda sahanın yıldızıydı. Müthiş enerjisiyle sağ şeridi kapatan oyuncu için ‘nazar değmesin’ yorumları yapıldı. 24 yaşındaki Osayi’yi Avrupa’dan birçok takımın takibe aldığı gelen haberler arasında. Osayi’nin 2025’e kadar kontratı var

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Osayi’ye gözaltı!..
Sağ beke iyice ısınan Osayi Samuel yeni sezona da hızlı girdi. Nijeryalı, Kiev karşısında ilk yarıda sahanın yıldızıydı. Müthiş enerjisiyle sağ şeridi kapatan oyuncu için 'nazar değmesin' yorumları yapıldı. 24 yaşındaki Osayi'yi Avrupa'dan birçok takımın takibe aldığı gelen haberler arasında. Osayi'nin 2025'e kadar kontratı var
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