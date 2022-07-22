Haberler Fenerbahçe Napoli: Altay'ı satar mısınız?

Napoli: Altay'ı satar mısınız?

Napoli'nin Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın durumunu sorduğu bildirildi. TuttoNapoli sitesinde yer alan habere göre İtalyan ekibi, başarılı kaleciyi transfer etmek için sarı-lacivertli yönetim ile görüşme sağladı. Fenerbahçe'nin Altay'ı satmayacağını Napoli'ye bildirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Napoli: Altay'ı satar mısınız?
Napoli'nin Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın durumunu sorduğu bildirildi. TuttoNapoli sitesinde yer alan habere göre İtalyan ekibi, başarılı kaleciyi transfer etmek için sarı-lacivertli yönetim ile görüşme sağladı. Fenerbahçe'nin Altay'ı satmayacağını Napoli'ye bildirdiği ifade edildi.
DİĞER
Akasya Durağı'nın Obayana'sı bakın şimdi ne yapıyor! Siyahi oyuncu Max Bendo'nun son hali ortaya çıktı...
Suçüstü! Ehliyetine el konulan Ece Sükan Bebek’te direksiyon başında yakalandı
Fırtına'da stoper harekatı! Listede 2 isim var
Cimbom'da hedef Thiago Mendes!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Forvette sona doğru! Kanarya'nın yeni golcüsü...
Kanarya'da Jesus farkı! Kiev kaleyi göremedi
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şehir rövanşa bıraktı Şehir rövanşa bıraktı 01:16
Konya fişi çekti Konya fişi çekti 01:14
Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest Başkan Erdoğan'dan Guidetti'ye jest 01:08
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... F.Bahçe Joao Pedro'yu KAP'a bildirdi! Bonservis... 00:59
F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! 00:59
Daha Eski
Konyaspor turun kapısını araladı! Konyaspor turun kapısını araladı! 00:59
Başakşehir turu rövanşa bıraktı! Başakşehir turu rövanşa bıraktı! 00:58
Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! Mostafa Mohamed'i resmen Nantes'ta! 00:58
Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! Aslan Dubois'yı KAP'a bildirdi! 00:58
G.Saray'da gözde isim Mounie! G.Saray'da gözde isim Mounie! 00:55
Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti! 00:55