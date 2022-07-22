Napoli: Altay'ı satar mısınız?

Napoli'nin Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın durumunu sorduğu bildirildi. TuttoNapoli sitesinde yer alan habere göre İtalyan ekibi, başarılı kaleciyi transfer etmek için sarı-lacivertli yönetim ile görüşme sağladı. Fenerbahçe'nin Altay'ı satmayacağını Napoli'ye bildirdiği ifade edildi.
Napoli'nin Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın durumunu sorduğu bildirildi. TuttoNapoli sitesinde yer alan habere göre İtalyan ekibi, başarılı kaleciyi transfer etmek için sarı-lacivertli yönetim ile görüşme sağladı. Fenerbahçe'nin Altay'ı satmayacağını Napoli'ye bildirdiği ifade edildi.