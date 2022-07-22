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Henrique atağı

Nino pahalı gelince stoperde alternatiflere yönelen çıkmazsa bu hafta sözleşme imzalanır” dedi yönetim; Pablo Mari ve Agustine Rogel’le de temasta

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Henrique atağı

Kim Min Jae'nin yerine aynı kalitede bir savunmacı almak isteyen Fenerbahçe çalışmaları sürdürüyor. Jesus'un ilk isteği Nino. Ancak Fluminense'nin 8 milyon euro talep etmesi üzerine alternatifler de gündeme alındı. Brezilya basını, Flamengo'dan Gustavo Henrique için teklif yapılacağını yazdı. 29 yaşındaki oyuncu 1.96 boyu ile defansta tam bir kule... Listeye giren diğer isim Agustin Rogel. 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, Estudiantes'te forma giyiyor... Arsenal'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki Pablo Mari için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi... Bonservisi elinde olan ABD'li stoper John Anthony Brooks da yönetime önerildi.

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