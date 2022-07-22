Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksek ve bireysel çalışmalarla da idman sona erdi. Mert Hakan Yandaş ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.