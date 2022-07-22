FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Yeni sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de, transfer harekatı da devam ediyor.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de, transfer harekatı da devam ediyor.
Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı-lacivertliler, bu kez de sol bek takviyesi için kolları sıvadı.
Gündeme gelen isim bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Yanis Hamache oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sol beke transfer istemişti...
Şimdiye kadar Pezzella ve Welington için girişimde bulunan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Yönetimin, Boavista'da forma giyen Yanis Hamache ile ilgilendiği belirtildi.
23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında.
Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol+5 asist üretti.
YANIS HAMACHE KİMDİR?
13 Temmuz 1999 tarihinde Marsilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fransız ekibi Nice'te başladı.
2020 yılında Nice'ten Portekiz temsilcisi Boavista'ya transfer oldu. 22 yaşındaki futbolcunun boyu 1.77...
Sol bek mevkisinde forma giyen Hamache, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Genç futbolcu, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullandı.
Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 26 karşılaşmada görev alan Hamache, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Hamache'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...