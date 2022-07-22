Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde atağa geçti. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol beke takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerin gündeminde Yanis Hamache var. Bu transferde Fenerbahçe'ye üç rakip çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 08:14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Yeni sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de, transfer harekatı da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı-lacivertliler, bu kez de sol bek takviyesi için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Gündeme gelen isim bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Yanis Hamache oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sol beke transfer istemişti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Şimdiye kadar Pezzella ve Welington için girişimde bulunan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Yönetimin, Boavista'da forma giyen Yanis Hamache ile ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

23 yaşındaki Cezayirli oyuncu; Zürih, Nantes ve Montpellier'in de radarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Hamache geçtiğimiz sezon 31 maçta oynayıp, 4 gol+5 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

YANIS HAMACHE KİMDİR?

13 Temmuz 1999 tarihinde Marsilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Profesyonel futbol kariyerine Fransız ekibi Nice'te başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

2020 yılında Nice'ten Portekiz temsilcisi Boavista'ya transfer oldu. 22 yaşındaki futbolcunun boyu 1.77...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Sol bek mevkisinde forma giyen Hamache, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Genç futbolcu, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 26 karşılaşmada görev alan Hamache, 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yanis Hamache atağı! Galatasaray da istemişti

Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Hamache'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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