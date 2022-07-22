Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 14:40
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Sarı-lacivertli takım son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fransızlardan flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'ye göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Bertrand Traore ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Oyuncu için Lyon ve Burnley'nin de temasta olduğu ifade edilirken, Traore'nin Fransız ekibini reddettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Burnley'nin ise oyuncunun maaşını yüksek bulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

6 Eylül 1995 tarihinde Burkina Faso'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Kariyerine Fransız ekibi Auxerre altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Sırasıyla Chelsea, Vitesse, Ajax, Olympiuqe Lyon ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

İngiliz ekibi Aston Villa ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, 1.81 cm boyunda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

26 yaşındaki deneyimli futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Burkina Faso Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Traore, 13 gole imzasını attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da yaprak dökümü! İşte o isimler
F.Bahçe'ye yıldız oyuncusundan sakatlık şoku!
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fortuna Düsseldorf - Pederborn maçı saat kaçta? Fortuna Düsseldorf - Pederborn maçı saat kaçta? 15:49
Kanarya'da yaprak dökümü! İşte o isimler Kanarya'da yaprak dökümü! İşte o isimler 15:43
RB Salzburg - Austria Wien maçı saat kaçta? RB Salzburg - Austria Wien maçı saat kaçta? 15:40
F.Bahçe'ye yıldız oyuncusundan sakatlık şoku! F.Bahçe'ye yıldız oyuncusundan sakatlık şoku! 15:21
Sivasspor - Sigma Olomouc maçı saat kaçta? Sivasspor - Sigma Olomouc maçı saat kaçta? 15:05
Gaziantep FK - Pendikspor maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Pendikspor maçı saat kaçta? 14:56
Daha Eski
Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor 14:41
DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR NE KADAR OLDU? 14:40
F.Bahçe için flaş Traore iddiası! F.Bahçe için flaş Traore iddiası! 14:39
Kartal'dan flaş hamle! Yeni teklif... Kartal'dan flaş hamle! Yeni teklif... 14:09
G.Saray'dan flaş ada imzası! G.Saray'dan flaş ada imzası! 13:20
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rangers'a gidiyor! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ın genç yıldızı Rangers'a gidiyor! Anlaşma sağlandı 12:55