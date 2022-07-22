FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Bertrand Traore iddiası!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Sarı-lacivertli takım son olarak Joao Pedro'yu renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fransızlardan flaş bir iddia ortaya atıldı.
RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'ye göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Bertrand Traore ile ilgileniyor.
Oyuncu için Lyon ve Burnley'nin de temasta olduğu ifade edilirken, Traore'nin Fransız ekibini reddettiği kaydedildi.
Burnley'nin ise oyuncunun maaşını yüksek bulduğu belirtildi.
BERTRAND TRAORE KİMDİR?
6 Eylül 1995 tarihinde Burkina Faso'da dünyaya geldi.
Kariyerine Fransız ekibi Auxerre altyapısında başladı.
Sırasıyla Chelsea, Vitesse, Ajax, Olympiuqe Lyon ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.
İngiliz ekibi Aston Villa ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, 1.81 cm boyunda...
26 yaşındaki deneyimli futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.
Burkina Faso Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Traore, 13 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...
Traore'nin Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.