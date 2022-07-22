Fenerbahçe domine etti

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı dış basında da yankı buldu. Ukrayna'dan Footbal24, Jesus'un Fenerbahçe ile yeni bir hikaye yazmak için Kiev karşısına çıktığını belirtirken, "Türk devi savaşın başlamasının ardından sadece hazırlık maçları oynayan rakibine oranla daha etkili oldu. Oyunu domine eden taraf Fenerbahçe idi ve bu sürpriz değildi" dedi. İstanbul'daki rövanşa dikkat çeken site, "Bir sürpriz de yaşanabilir, Fenerbahçe farklı da kazanabilir" yorumunu yaptı. A Bola, "Polonya'da oynanan maç büyük ölçüde Jesus'un Fenerbahçe'si tarafından domine edildi. Ancak hücum hattı başarılı olamadı. Lucescu ve Jesus düellosunda sonuç İstanbul'da belli olacak. Jesus daha çekici görünüyor" ifadelerini kullandı. Brezilya'dan Globo, Flamengo'dan F.Bahçe'ye transfer olan Arao'nun ilk maçına damga vurduğunu aktardı. Bild ise savaşa gönderme yaptı: Kiev'in Fenerbahçe karşısındaki oyunu, Ukrayna halkına umut olduğunu aktardı.