En iyisi Willian Arao

Yeni transferler Willian Arao, Joshua King, Bruma ve Lincoln Henrique çubuklu ile ilk resmi sınavlarını Dinamo Kiev karşısında verirken, en çok beğenilen isim Arao oldu... 90 dakika sahada kalan Brezilyalı ön libero her anlamda hazır bir görüntü çizerken, mücadele ve oyun olarak tam not aldı. Jorge Jesus'un onu boşuna istemediği ortaya çıktı... Arao gibi onbirde başlayan Joshua King ise hazır görünmedi. İleri uçta yetersiz kalan Norveçli yıldız, buluştuğu topların çoğunu ezdi. Karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada idman ve maç eksiği olduğunu kabul etti. 63'te oyuna dahil olan Bruma ve Lincoln Henrique'ye ise süre yetmedi. Üç oyuncunun kendilerini göstermek için zamana ihtiyaçları olduğu görüldü.