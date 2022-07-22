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Berisha Stuttgart'a

Mergim Berisha, Stuttgart ile masaya oturdu. Transfer görüşmeleri için izin verilen Alman forvet geçen hafta Mainz'la görüşmüştü. Berisha'nın Stuttgart'la prensipte anlaştığı, kulüplerin kararını beklediği ifade edildi. Stuttgart 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak, F.Bahçe ise bonservisi ile satmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Berisha Stuttgart'a
Mergim Berisha, Stuttgart ile masaya oturdu. Transfer görüşmeleri için izin verilen Alman forvet geçen hafta Mainz'la görüşmüştü. Berisha'nın Stuttgart'la prensipte anlaştığı, kulüplerin kararını beklediği ifade edildi. Stuttgart 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak, F.Bahçe ise bonservisi ile satmak istiyor.
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