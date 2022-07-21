Usta yorumcudan Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

AHMET ÇAKAR: Yeni F.Bahçe hiç ışık vermedi
Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller. Maça baktığımızda her iki takımın da pozisyon vermediği ya da pozisyon bulamadığı bir mücadele oldu.
AHMET ÇAKAR: Yeni F.Bahçe hiç ışık vermedi
Fenerbahçe'nin bana göre öyle iyi bir golcüye ihtiyacı var ki bu Pedro olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bal yapmayan arı gibi. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar ama üretemiyorlar. Kadroya bakıyorum, "Şu oyuncu iyi ki alınmış" ya da "Şu oyuncu süper olmuş" denebilecek bir tek futbolcu yok. Aslında "Bu yorumları yapmak için çok erken" diyebilirsiniz. F.Bahçe'nin ilk resmi maçı. Bazı analizler yanlış olabilir, bunu kabul ediyorum ama ufak bir ışık görmek istiyorum, onu da maalesef göremedim.
Ne takım oyunu ne de bazı oyuncuların parıltısı olarak... 0-0'lık sonuç İstanbul'daki maç için iyi. F.Bahçe, İstanbul'da turu geçebilir ama takım olarak çok daha fazla ışık vermek zorundalar. Çünkü Ali Koç'lu F.Bahçe, tüm yatırımlarını önümüzdeki sezon için yaptı. Bekleyip göreceğiz.