Haberler Fenerbahçe Usta yorumcudan Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Usta yorumcudan Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile Polonya'nın Ludz şehrindeki Miejski LKS Lodz Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki ekibin de gol bulamadıkları karşılaşma sonrası usta isimler mücadeleyi yorumladı. Ahmet Çakar, sarı lacivertlilerin ilk resmi provadaki performansı hakkında "Hiç ışık vermedi" yorumunu yaptı. İşte usta kalemlerin Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertli ekibin performansı hakkındaki yorumları... (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 08:25
Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

AHMET ÇAKAR: Yeni F.Bahçe hiç ışık vermedi

Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller. Maça baktığımızda her iki takımın da pozisyon vermediği ya da pozisyon bulamadığı bir mücadele oldu.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Fenerbahçe'nin bana göre öyle iyi bir golcüye ihtiyacı var ki bu Pedro olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bal yapmayan arı gibi. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar ama üretemiyorlar. Kadroya bakıyorum, "Şu oyuncu iyi ki alınmış" ya da "Şu oyuncu süper olmuş" denebilecek bir tek futbolcu yok. Aslında "Bu yorumları yapmak için çok erken" diyebilirsiniz. F.Bahçe'nin ilk resmi maçı. Bazı analizler yanlış olabilir, bunu kabul ediyorum ama ufak bir ışık görmek istiyorum, onu da maalesef göremedim.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Ne takım oyunu ne de bazı oyuncuların parıltısı olarak... 0-0'lık sonuç İstanbul'daki maç için iyi. F.Bahçe, İstanbul'da turu geçebilir ama takım olarak çok daha fazla ışık vermek zorundalar. Çünkü Ali Koç'lu F.Bahçe, tüm yatırımlarını önümüzdeki sezon için yaptı. Bekleyip göreceğiz.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

GÜRCAN BİLGİÇ: Kontenjan

Maç öncesindeki beklentilerimizin karşılandığını gördük. Fenerbahçe isteyecek, deneyecek ama Dinamo mücadele edip, hızlı geçiş – atak deneyecekti. Jesus, iki altı numara, İsmail ve Arao ile tedbirini aldı. Merkezi kapatıp, topun kendisinde kalmasını sağlayacak formülü önemsedi. İki oyuncusundan da üst düzey verim aldı. Bir başka kilit nokta duran toplardı. Dinamo Kiev çok temaslı ve faullü oynadı. Lucescu maçın tempo kazanmasını istemiyordu, bunu sağladı.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olmasının da önüne geçti. Şans buldum sandınız ama Mircea Lucescu'nun duvarı orada hazır bekliyordu. İki maçlı etapta, deplasmana gidecek takımın risk alması gerekiyordu. Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren sahaya koyduğu karakter ile "Burada önce benim istediğim olur" mesajını verdi, son saniyeye kadar da sürdürdü bunu.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Her taşın yerine oturduğu organizasyonda iki zayıf nokta vardı. Joshua King ile Valencia. Bu fizik gücü ile, dokunulduğunda kendilerini yerde bularak veya atarak oynadılar. Bu tempoları ile hep sırıtırlar, çözümün değil, sorunun parçası olurlar.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

King için iki cümle daha yazalım. "Ada'dan geliyor, oradaki antrenmanı yemiştir, zımba gibidir" diye düşündük. Tatilini bitirmemiş arkadaş. Jesus'un ona şans vermesi de düşündürücü. Yönetim transferi olunca, kontenjanı kullandı muhtemelen. Kadıköy'de 50 bin taraftar önünde oynanacak rövanş. Daha hazır, daha motive ve daha hırslı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. İlginç bir gün olacak. Jesus da, yeni transferler de nasıl bir takıma geldiklerini anlayacaklar. Bir hafta sonra "balans ayarı" yapılır, her şey daha farklı olur.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

REHA KAPSAL: Avantajlı döndü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında yalnızca saha içinde değil, Ukrayna'daki sıkıntılı durum devam ettiği için duygusal olarak da zorluk yaşayabilirdi. Çünkü Dinamo Kiev'li oyuncular hem Ukrayna halkına moral vermek, hem Ukrayna Ligi tatil edildiği için de kendilerini gösterebilecekleri tek kulvar olarak Avrupa'ya odaklanmış olabilirdi. Fenerbahçe yeni hocasıyla, yeni transferleriyle sezonun ilk resmi maçına çıktı. Kulübeye baktığınızda Jorge Jesus'un ne kadar doğru bir tercih olduğunu görüyorsunuz.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Bu kısa zamanda Fenerbahçe'nin yaptığı en doğru iş; taktiksel olarak top rakipteyken pres, top kaptırıldığı anda yapılan karşı pres olarak görünüyor. Tabii ki yeni bir oyun anlayışıyla beraber bu pres kültürünü ilerleyen zamanlarda daha iyi noktaya da çıkarmaları da gerek. Çünkü zaman zaman 6 oyuncuyla yapılan bu etkili pres anlayışının kırıldığı bölümlerde Dinamo Kiev, Fenerbahçe savunması önünde rahat toplarla da buluştu.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Sarı-lacivertliler, hücum organizasyonları için genelde iki stoperin arasına Arao ve İsmail'i sokarak rakibin iki kişiyle yaptığı baskıyı kırıp, pas trafiği oluşturmaya çalıştı. Bunu doğru yapmalarına rağmen İrfan Can ve Rossi'nin, rakip yarı alandaki konumlanmalarını bırakarak, daha çok topun peşinden koşması ve kendi yarı alanına gelmesiyle hücumdaki etkinlik azaldı. Bu da rakip ceza sahasında daha fazla oyuncuyla girmeye ve topla buluşma sayısını arttırmaya engel oldu.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Buna bir de Valencia ile Joshua King'in hep stoperlere yakın oynamaları eklendi. Aksine stoperle bek aralarına geçerek hem kendilerine hem de orta sahadan gelecek oyunculara alan açmaları gerekirdi. F.Bahçe, daha fazla topa sahip olup, üstün oynamasına rağmen, net pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Samuel ile Szalai, orta sahada İsmail ve Arao maçın en iyileriydi. İsmail, Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok önemli bir kazanım oldu. Sarı-lacivertliler; oynadığı oyun, mücadelesi, taktik disipline bağlılığıyla rövanş için ümit verdi. Kadıköy'de kendi saha ve seyirci avantajıyla maçın

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin bonusu İsmail

Fenerbahçeli futbolcularda dün gece oyun disiplini ve kazanma arzusu vardı ama önceden tahmin ettiğim gibi 90 dakika kopuk kopuk bir futbol sergilediler. Bunun çok önemli bir nedeni vardı. Joshua King ve Arao takıma yeni katıldılar. Arkadaşlarıyla birlikte hiç maç oynamadılar, tanımıyorlar. Bu durumda iki oyuncu birden ilk 11'de başlıyor. Buna ilaveten 45. dakikadan sonra toplam 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Bu ortam günümüz futbolunun gerçekleriyle bağdaşmıyor.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Fenerbahçe çok net olmasa da 4 tane pozisyon buldu ama zaman zaman da tehlikeli Kiev ataklarıyla karşılaştı. Bu tablodaki maç beraberlikle sonuçlandı ve iş rövanşa kaldı. Yeni oyunculardan Arao, ön libero özelliklerinin tümüne sahip. Bu yüzden ileride çok faydalı olacak. King de arkadaşlarıyla uyum sağladıkça hem presiyle hem de hamleleriyle katkı sağlar. Yeter ki fizik açıdan işi boşlamasın.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Dün gece F.Bahçe adına ön plana çıkan iki oyuncu vardı; biri Osayi, diğeri ise İsmail. Bazen transferden hiç beklemediğiniz bir isim, yeri garantilenmiş ilk 11 oyuncusu olarak çıkar. Bu da bir takım için bonustur. İşte İsmail de şu anda bunu gösteriyor. Bilhassa hocasından takımda direkt oynayacağı hissiyatını alınca daha da hırslanmış. Aynıca yorulana kadar Rossi de faydalıydı.

Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Fenerbahçe Kim'i kaybetti. Dün çok önemli bir rakibin gol pozisyonunu başarıyla önlemesine rağmen Szalai'yi iyi görmedim. Stoperde bir S.O.S. durumu mevcut. İçinde bulundukları şartlar dolayısıyla büyük sıkıntı yaşayan Dinamo Kiev yine de oturmuş sistemiyle ayakta kaldı. Bu da bir sistemin futbolda ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

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