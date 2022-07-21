Usta yorumcudan D. Kiev maçı sonrası flaş Fenerbahçe sözleri: Hiç ışık vermedi!

Fenerbahçe'nin bana göre öyle iyi bir golcüye ihtiyacı var ki bu Pedro olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bal yapmayan arı gibi. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar ama üretemiyorlar. Kadroya bakıyorum, "Şu oyuncu iyi ki alınmış" ya da "Şu oyuncu süper olmuş" denebilecek bir tek futbolcu yok. Aslında "Bu yorumları yapmak için çok erken" diyebilirsiniz. F.Bahçe'nin ilk resmi maçı. Bazı analizler yanlış olabilir, bunu kabul ediyorum ama ufak bir ışık görmek istiyorum, onu da maalesef göremedim.