Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Joao Pedro göndermesi!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Joao Pedro göndermesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladığı videoya atıfta bulundu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 23:21
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Joao Pedro göndermesi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyururken, sarı-lacivertlilerden Galatasaray'a gönderme geldi.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladığı videoya atıfta bulunuldu.

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