SON DAKİKA: Fenerbahçe Joao Pedro transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Joao Pedro transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler Cagliari'ye bonservis bedeli olarak 4.8 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Eurobonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





"ÇOK BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUM"

FB TV'ye konuşan Joao Pedro, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN JOAO PEDRO PAYLAŞIMI