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Savunmada başarılıydık

“Rakibimizin bir tane bile ciddi atağı yoktu. Defansif olarak bugün çok iyi organize olduk. Eksik yönümüz ofans kalitesiydi. Rövanşta turu geçmek istiyoruz”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Savunmada başarılıydık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus deplasmanda beraberliğin kötü olmadığını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "İlk resmi ve ciddi maçımızdı. Zor bir rakiple eşleştik. Oyuncuların çoğu Ukrayna milli takımında oynuyor. Bu kulvarda da bizden daha tecrübeliler. Ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Defansif anlamda çok iyi organize olduk. Rakibimizin bir tane bile ciddi atağı yoktu. Bizim ise 2-3 pozisyonumuz vardı. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi" dedi.

HÜCUM HAMLELERİ

Turun henüz bitmediğini de belirten Jesus, ikinci maçta taraftarlarının vereceği destekli turu geçmek istediklerini dile getirdi. İkinci yarıda tüm hücum hattını değiştiren Jorge Jesus, teknik adamlığında Devler Ligi ön elemelerinde çıktığı 14. maçta 5'inci kez sahadan berabere ayrıldı. Öncesinde 7 galibiyet alan tecrübeli çalıştırıcı sadece 2 kez kaybetti. Aynı kulvarda 33. kez eleme maçına çıkan Fenerbahçe ise 11'inci beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca 12 galibiyet ve 10 yenilgi elde etti.

KOÇ VE YÖNETİM TRİBÜNDE

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koç'un yanı sıra Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç ilk resmi sınavda takımın yanında yer alarak moral verdi.

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