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Osayi arı gibiydi

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşısında Osayi Samuel ve Ferdi, en çok göze batan isimlerden oldu. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi maç boyunca görev alanlarında etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin uyumlu ikilisi, geçen sezon bıraktıkları yerden devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Osayi arı gibiydi
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşısında Osayi Samuel ve Ferdi, en çok göze batan isimlerden oldu. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi maç boyunca görev alanlarında etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin uyumlu ikilisi, geçen sezon bıraktıkları yerden devam etti.
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