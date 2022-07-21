Osayi arı gibiydi

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşısında Osayi Samuel ve Ferdi, en çok göze batan isimlerden oldu. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi maç boyunca görev alanlarında etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin uyumlu ikilisi, geçen sezon bıraktıkları yerden devam etti.
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşısında Osayi Samuel ve Ferdi, en çok göze batan isimlerden oldu. Sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi maç boyunca görev alanlarında etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin uyumlu ikilisi, geçen sezon bıraktıkları yerden devam etti.