King: İki aydır top oynamadım

Çubuklu ile ilk maçına çıkan Joshua King hazır görünmedi. 63 dakika sahada kalan Norveçli, "Bizim yarattığımız şanslar vardı. Bunları değerlendiremedik. Onlar da 2. yarı pozisyon buldu. Bence adil sonuç oldu. 2 aydır futbol oynamamıştım. Bu yüzden performansım istediğim gibi değildi. İkinci maç için fit olacağım" dedi.
Çubuklu ile ilk maçına çıkan Joshua King hazır görünmedi. 63 dakika sahada kalan Norveçli, "Bizim yarattığımız şanslar vardı. Bunları değerlendiremedik. Onlar da 2. yarı pozisyon buldu. Bence adil sonuç oldu. 2 aydır futbol oynamamıştım. Bu yüzden performansım istediğim gibi değildi. İkinci maç için fit olacağım" dedi.