Haberler Fenerbahçe King: İki aydır top oynamadım

King: İki aydır top oynamadım

Çubuklu ile ilk maçına çıkan Joshua King hazır görünmedi. 63 dakika sahada kalan Norveçli, "Bizim yarattığımız şanslar vardı. Bunları değerlendiremedik. Onlar da 2. yarı pozisyon buldu. Bence adil sonuç oldu. 2 aydır futbol oynamamıştım. Bu yüzden performansım istediğim gibi değildi. İkinci maç için fit olacağım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
King: İki aydır top oynamadım
Çubuklu ile ilk maçına çıkan Joshua King hazır görünmedi. 63 dakika sahada kalan Norveçli, "Bizim yarattığımız şanslar vardı. Bunları değerlendiremedik. Onlar da 2. yarı pozisyon buldu. Bence adil sonuç oldu. 2 aydır futbol oynamamıştım. Bu yüzden performansım istediğim gibi değildi. İkinci maç için fit olacağım" dedi.
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