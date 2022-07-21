Kadıköy’e çevirdiler

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya’da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı’nda oynanan maçta hem Polonya’dan hem de çevre ülkelerden gelen gurbetçiler yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertlilere destek oldu. Farklı Türk takımlarının formalarını giyen seyirciler de Fenerbahçe’ye destek verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya'da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı'nda oynanan maçta hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen gurbetçiler yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertlilere destek oldu. Farklı Türk takımlarının formalarını giyen seyirciler de Fenerbahçe'ye destek verdi.