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Kadıköy’e çevirdiler

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya’da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı’nda oynanan maçta hem Polonya’dan hem de çevre ülkelerden gelen gurbetçiler yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertlilere destek oldu. Farklı Türk takımlarının formalarını giyen seyirciler de Fenerbahçe’ye destek verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Kadıköy’e çevirdiler
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya'da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı'nda oynanan maçta hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen gurbetçiler yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertlilere destek oldu. Farklı Türk takımlarının formalarını giyen seyirciler de Fenerbahçe'ye destek verdi.
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