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İstanbul'da görüşürüz

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında tek kale oynayan F.Bahçe’nin tek eksiği goldü. Şimdi artık gözler İstanbul’a çevrildi. Kanarya, turu gelecek hafta Kadıköy’de oynayacağı rövanşa bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
İstanbul'da görüşürüz

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda D.Kiev'e konuk olan Fenerbahçe, üstün oynamasına rağmen golsüz berabere kalıp turu İstanbul'a bıraktı. Yeni hocası Jesus ile ilk resmi maçına çıkan sarılacivertliler, her iki devrede de pozisyonlar buldu ancak son vuruşlarda sonuca ulaşamadı; özellikle Ferdi, İrfan Can, Valencia, Lincoln ve Bruma ile pozisyonlardan yararlanamadı. Kanarya buna karşın hızlı pas oyunu, hücum organizasyonları ile dikkat çekti.

YENİLER FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de Emre Mor haricinde yeni transferlerin hepsi forma buldu. Takım sezonun devamı için umut vadetti. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, istediği golü bulamadı ancak ağır basan taraf olduğunu gösterdi. Şimdi artık gözler İstanbul'a çevrildi. 27 Temmuz'da Kadıköy'deki rövanş maçında taraftarının da desteğini alacak olan sarı lacivertli takım, tura daha yakın olacak. Fenerbahçe, evinde galip gelirse 3. tura çıkacak.

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