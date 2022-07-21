Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao daha ilk maçından göze girmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao daha ilk maçından göze girmeyi başardı.
Flamengo'dan kadroya katılan Brezilyalı futbolcu, Dinamo Kiev maçında kalitesini konuşturdu.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer edilen başarılı oyuncu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
Ayağının tozuyla Şampiyonlar Ligi ön elemesi müsabakasına çıkan Arao, gösterdiği performansla beğeni topladı.
İlk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Willian Arao, orta sahayı adeta sildi süpürdü.
Fizik kapasitesiyle dikkat çeken 30 yaşındaki orta saha, pozisyon bilgisiyle ön plana çıktı.
Takıma çok çabuk adapte olan Willian Arao, camianın yüreğine su serpti.
İsmail Yüksek ile birlikte orta sahanın yükünü çeken Sambacı futbolcu, Dinamo Kiev maçında istatistikleri parçaladı.
İşte öne çıkan o istatistikler...
Pas arası: 9
Sahipsiz top kazanma: 7
Pas yüzdesi: %92