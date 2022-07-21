Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev karşılaşmasına damga vurdu. Daha ilk maçında takıma çok çabuk uyum sağlayan Brezilyalı futbolcu, orta sahayı silip süpürdü. Saha içinde pozisyon bilgisi üst düzeyde bir görüntü çizen Arao, istatistikleri parçaladı. İşte yıldız futbolcunun öne çıkan o istatistikleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao daha ilk maçından göze girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Flamengo'dan kadroya katılan Brezilyalı futbolcu, Dinamo Kiev maçında kalitesini konuşturdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer edilen başarılı oyuncu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Ayağının tozuyla Şampiyonlar Ligi ön elemesi müsabakasına çıkan Arao, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

İlk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Willian Arao, orta sahayı adeta sildi süpürdü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Fizik kapasitesiyle dikkat çeken 30 yaşındaki orta saha, pozisyon bilgisiyle ön plana çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Takıma çok çabuk adapte olan Willian Arao, camianın yüreğine su serpti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

İsmail Yüksek ile birlikte orta sahanın yükünü çeken Sambacı futbolcu, Dinamo Kiev maçında istatistikleri parçaladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

İşte öne çıkan o istatistikler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

İkili mücadele: 9/10 (%90)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Kafa topu: 4/4 (%100)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao Dinamo Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler

Top kapma: 2

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de gözler D. Kiev rövanşında! Mert Hakan ve Gustavo...
Fenerbahçe ile anılıyordu! İmzayı attı...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
TAVLA NASIL OYNANIR? | TAVLA NASIL DİZİLİR? Erkek tavlası kuralları ve oynama yönü
KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de gözler D. Kiev rövanşında! Mert Hakan ve Gustavo... F.Bahçe'de gözler D. Kiev rövanşında! Mert Hakan ve Gustavo... 15:41
D. Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler D. Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler 15:30
Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta? Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:27
Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? 15:13
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 15:05
Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 14:47
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu Konya'daki açılışta konuştu Bakan Kasapoğlu Konya'daki açılışta konuştu 14:45
Fenerbahçe ile anılıyordu! İmzayı attı... Fenerbahçe ile anılıyordu! İmzayı attı... 13:30
3 yıllık imza! İşte sözleşme detayları 3 yıllık imza! İşte sözleşme detayları 13:25
Bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro... Bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro... 12:48
G.Saray'a sürpriz teklif! Kampa götürülmemişti... G.Saray'a sürpriz teklif! Kampa götürülmemişti... 12:35
Altınordu'ya Erce piyangosu! İşte o rakam Altınordu'ya Erce piyangosu! İşte o rakam 12:18