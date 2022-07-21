Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Kim Min-Jae'nin Napoli ile transfer görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmesinin ardından Fenerbahçe gözünü stoper takviyesine çevirdi.
Kim Min-Jae'nin Napoli ile transfer görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmesinin ardından Fenerbahçe gözünü stoper takviyesine çevirdi.
Güney Koreli stoperin ayrılışı sonrası sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, girişimlerini hızlandırdı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda listesini oluşturan sarı-lacivertliler, Brezilya pazarında arayışlarını sürdürüyor.
Orta sahaya Willian Arao'yu renklerine bağlayan yönetim, Flamengo'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe, 29 yaşındaki savunmacı Gustavo Henrique'nin peşine düştü.
Elini çabuk tutmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ!
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Perşembe günü Fenerbahçe temsilcileriyle Gustavo Henrique'nin temsilcileri bir görüşme gerçekleştirecek.
Fenerbahçe yönetimiyle anlaşma sağlanmasının ardından oyuncu tarafı yapılan bonservis teklifini Flamengo'ya iletecek.
Sarı-lacivertlilerin, Gustavo Henrique için önereceği bonservis bedelinin 2.5 milyon euro olacağı kaydedildi.
Taraflar arasındaki görüşmenin video konferans yöntemiyle yapılacağının altı çizildi.
1.96 boyundaki dev stoper, 8 yıllık Santos macerasının ardından 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.
Gustavo Henrique Flamengo'ya imza attıktan sonra takımda 83 resmi maçta forma giydi.
Sambacı stoper bu müsabakalarda 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
29 yaşındaki futbolcunun Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.
Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.