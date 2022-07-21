Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için düğmeye basıldı. Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Napoli ile imza aşamasına gelmesinin ardından temaslarını yoğunlaştıran Kanarya, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Flamengo'nun 29 yaşındaki savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimler başladı. Fenerbahçe yönetiminin bonservis bedeli olarak 2.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Tarafların video konferans yöntemiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirmek için söz kestikleri öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve görüşme tarihi... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:24
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Kim Min-Jae'nin Napoli ile transfer görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmesinin ardından Fenerbahçe gözünü stoper takviyesine çevirdi.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Güney Koreli stoperin ayrılışı sonrası sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda listesini oluşturan sarı-lacivertliler, Brezilya pazarında arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Orta sahaya Willian Arao'yu renklerine bağlayan yönetim, Flamengo'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe, 29 yaşındaki savunmacı Gustavo Henrique'nin peşine düştü.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Elini çabuk tutmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ!
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Perşembe günü Fenerbahçe temsilcileriyle Gustavo Henrique'nin temsilcileri bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimiyle anlaşma sağlanmasının ardından oyuncu tarafı yapılan bonservis teklifini Flamengo'ya iletecek.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin, Gustavo Henrique için önereceği bonservis bedelinin 2.5 milyon euro olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Taraflar arasındaki görüşmenin video konferans yöntemiyle yapılacağının altı çizildi.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

1.96 boyundaki dev stoper, 8 yıllık Santos macerasının ardından 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'den transferde Gustavo Henrique operasyonu! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Gustavo Henrique Flamengo'ya imza attıktan sonra takımda 83 resmi maçta forma giydi.

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