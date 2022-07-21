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Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı! Mert Hakan Yandaş ve Gustavo...

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçtan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak olan rövanşın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:41
Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı! Mert Hakan Yandaş ve Gustavo...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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