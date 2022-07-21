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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı!

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz Fenerbahçe, 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:29
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu.

Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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