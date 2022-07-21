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Çok kaçırdık

Valencia, Ferdi, İrfan ve Bruma’yla çok kaçırdık. Arda, Bruma ve Lincoln, 2. yarı hareket getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Çok kaçırdık
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen çerçeveyi bulamadı. İlk yarıda Valencia, Ferdi ve İrfan Can, ikinci yarıda Bruma'yla girdiğimiz pozisyonlarda çerçeveyi bulamadık. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda oyuna giren Arda, Bruma ve Lincoln üçlüsüyle Dinamo Kiev kalesinde çok etkili oldu. Özellikle Lincoln-Bruma ikilisi, 79'da Dinamo savunmasına zor anlar yaşattı. Solda topla buluşan Brezilyalı Lincoln, ceza sahası içerisindeki Bruma'ya pasını aktardı. Portekizli yıldızın uzak köşeye gönderdiği füzede kaleci Buschan müthiş bir refleksle gole izin vermedi.
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