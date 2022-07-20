TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hücum da geniş ve rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor.
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun İstanbul'a gelmesinin ardından gözler golcü transferine çevrildi.
Transfer listesinde birçok oyuncu yer alıyor.
Forvet transferi için bastıran Fenerbahçe'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi.
İspanyol basını; sarı- lacivertlilerin forvet hedeflerinden Mariano Diaz'ın kısa süre içerisinde Real Madrid'den ayrılacağını duyurdu.
Teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını bilen Diaz'ın, takımdan ayrılmak için çıkış yolu aradığı belirtildi.
28 yaşındaki Dominikli sanrtrfor ile Fenerbahçe, İspanya La Liga'dan Cadiz ve Getafe gibi takımların ilgilendiği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin özellikle altının çizilmesi dikkat çekti.
MARIANO DIAZ KİMDİR?
Mariano Diaz, 1 Ağustos 1993 yılında İspanya'da dünyaya geldi.
Dominik Cumhuriyeti uyruklu Mariano Diaz, 180 cm boyunda ve santrafor bölgesinde oynamaktadır.
Badalona'da yetişen Mariano Diaz, Real Madrid U19'da itibaren A takıma kadar oynamıştır.
Bir dönem Lyon'a kiralanan yıldız isim halen Real Madrid forması giymektedir.
Diaz bu sezon 11 maçta 1 gol 1 asist üretmiştir.
28 yaşındaki golcü toplamda 214 maça çıkmış 84 gol atıp 12 asistlik performans sergilemiştir.
Mariano Diaz'ın 6 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.