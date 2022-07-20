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TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Joao Pedro'yu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilere bir müjde de forvet transferinden geldi. İspanya basını, adı Kanarya ile geçen Mariano Diaz'ın Real Madrid'den ayrılacağını belirtti. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hücum da geniş ve rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun İstanbul'a gelmesinin ardından gözler golcü transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Transfer listesinde birçok oyuncu yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Forvet transferi için bastıran Fenerbahçe'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

İspanyol basını; sarı- lacivertlilerin forvet hedeflerinden Mariano Diaz'ın kısa süre içerisinde Real Madrid'den ayrılacağını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını bilen Diaz'ın, takımdan ayrılmak için çıkış yolu aradığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

28 yaşındaki Dominikli sanrtrfor ile Fenerbahçe, İspanya La Liga'dan Cadiz ve Getafe gibi takımların ilgilendiği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin özellikle altının çizilmesi dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Marino Diaz'dan Fenerbahçe'ye müjde!

MARIANO DIAZ KİMDİR?

Mariano Diaz, 1 Ağustos 1993 yılında İspanya'da dünyaya geldi.

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