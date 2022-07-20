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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer haberleri son sürat devam ediyor. Takımdan ayrılması an meselesi olan Kim Min-Jae'nin yerine arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Nino ile temaslara başladı. Fakat oyuncudan olumsuz geri dönüş alınırsa B planı olarakta John Anthony Brooks'un listeye alındığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacviertlilerin kadrosunu şekillenmeye başlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

5 hazırlık maçı yaparak Dinamo Kiev maçına hazırlanan Kanarya'da yıldız futbolcularına teklif gelmesine rağmen oyuncuların elden çıkarmak istenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Fenerbahçe, futbolcular takımdan ayrılsa da yüksek bir bonservisi geliri sağlamak hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Kim Min-Jae'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken yıldız stoperin yerine transfer listesinde bulunan isimler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Kim'in yerine stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilya'da Fluminense'den Nino ismi gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi için 8 milyon Euro rakamı konuşulurken, transfer şartları oldukça maliyetli bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Bunun üzerine listesindeki alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertlilere, Rogon menajerlik şirketinin Wolfsburg'dan ayrılan John Anthony Brooks'u önerdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncuyla temas kurup transfer şartlarını soracağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

JOHN ANTHONY BROOKS KİMDİR?

John Anthony Brooks, 28 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

29 yaşındaki stoper, Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Altyapı kariyerlerini SV Blau-Weiß Berlin, Lichtenrader BC, FC Hertha 03 Zehlendorf ve Hertha BSC kulüplerinde geçirmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Hertha Berlin'de A takıma yükselen 1,93'lük defans oyuncusu, 2018 tarihinde Wolfsburg'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Bonservisi elinde bulundan Brooks'un 7 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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