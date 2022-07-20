TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Nino olmazsa rota John Anthony Brooks'a dönecek!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacviertlilerin kadrosunu şekillenmeye başlıyor.
5 hazırlık maçı yaparak Dinamo Kiev maçına hazırlanan Kanarya'da yıldız futbolcularına teklif gelmesine rağmen oyuncuların elden çıkarmak istenmiyor.
Fenerbahçe, futbolcular takımdan ayrılsa da yüksek bir bonservisi geliri sağlamak hedefleniyor.
Kim Min-Jae'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken yıldız stoperin yerine transfer listesinde bulunan isimler netlik kazanıyor.
Kim'in yerine stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilya'da Fluminense'den Nino ismi gündeme gelmişti.
25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi için 8 milyon Euro rakamı konuşulurken, transfer şartları oldukça maliyetli bulundu.
Bunun üzerine listesindeki alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertlilere, Rogon menajerlik şirketinin Wolfsburg'dan ayrılan John Anthony Brooks'u önerdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncuyla temas kurup transfer şartlarını soracağı bildirildi.
1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.
JOHN ANTHONY BROOKS KİMDİR?
John Anthony Brooks, 28 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur.
Altyapı kariyerlerini SV Blau-Weiß Berlin, Lichtenrader BC, FC Hertha 03 Zehlendorf ve Hertha BSC kulüplerinde geçirmiştir.
Hertha Berlin'de A takıma yükselen 1,93'lük defans oyuncusu, 2018 tarihinde Wolfsburg'a transfer olmuştu.
Bonservisi elinde bulundan Brooks'un 7 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.