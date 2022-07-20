Kıran kırana Plea

Fenerbahçe'nin Real Madrid'den Mariano Diaz'la birlikte transferde forvet hedeflerinden olan Alassane Plea, konusunda pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, transfer için indirim bekliyor. 29 yaşındaki Fransız santrfor yıllık 3 milyon euro ücret talep ediyor. Fenerbahçe bu rakamı 2 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor. 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan da rakamı düşürmesi istendi. Rakamlar istenen seviyeye gelirse Plea da kadroya dahil edilecek.