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Kıran kırana Plea

Fenerbahçe'nin Real Madrid'den Mariano Diaz'la birlikte transferde forvet hedeflerinden olan Alassane Plea, konusunda pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Kıran kırana Plea

Fenerbahçe'nin Real Madrid'den Mariano Diaz'la birlikte transferde forvet hedeflerinden olan Alassane Plea, konusunda pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, transfer için indirim bekliyor. 29 yaşındaki Fransız santrfor yıllık 3 milyon euro ücret talep ediyor. Fenerbahçe bu rakamı 2 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor. 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan da rakamı düşürmesi istendi. Rakamlar istenen seviyeye gelirse Plea da kadroya dahil edilecek.

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