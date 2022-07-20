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Fenerbahçe'nin yıldızı Joshua King Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk sarı lacivertliler, Kiev ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Joshua King, Dinamo Kiev maçını değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:20
Fenerbahçe'nin yıldızı Joshua King Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile karşılaştı. Polonya'nın Lodz kentinde oynanan zorlu müsabakanın sonrasında sarı lacivertli ekibin yeni isimlerinden Joshua King maçı değerlendirdi. King, "Zor bir maç oldu. Şanslardan yararlanamadık. Beraberlik adil bir skor oldu. İkinci maç için hazır olmalıyız. Burada bile taraftarlarımızın etkisini gördük. Fenerbahçe taraftarı harika. Kendi evimizde oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. 2 aydır sahalarda yokum. İstediğim performansa şu an ulaşamadım. Yakın zamanda %100 fit olacağım." dedi.
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