FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Fenerbahçe'de kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma katılan isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanıyor.
Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King ile güçlendiren Kanarya'da transfer dönemi yoğun geçecek.
Takımdan ayrılacak isimlerin başında da Kim Min-Jae geliyor.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun transferinden yüksek bonservis beklentisi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin, talipleri artıyor.
Fransız ekibi Rennes ve İtalya'dan Napoli'nin masada olduğu transfere, bir diğer İtalyan devi İnter de dahil oldu.
Kim'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Fransızlara soğuk yaklaştığı belirtildi.
Napoli'nin de stopere Ostigard'ı alması transferi yeniden şekillendirdi.
Napoli, 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemiyor.
Sarı-lacivertlilerden bonservis konusunda indirim bekliyor.
Corriere Dello Sport ise Torinolu stoper Bremer'de çıkmaza giren İnter'in, Kim için teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.
NAPOLI'DEN ALTAY ATAĞI
Kim'in transferi için uğraş veren Napoli, kaleci Altay Bayındır'a da kanca attı.
Altay'ı istediği öne sürülen Sportif Direktör Giuntoli kaleci transferi için de, "Meret ile aynı seviyede kaleci arıyoruz" dedi.
Fenerbahçe ise transfere sıcak bakmıyor.