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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülürken, yıldız oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor. Serie A ekiplerinden Inter ve Napoli'nin sarı-lacivertlilerin gözde futbolcuları Altay Bayındır ve Kim Min-Jae için Fenerbahçe'nin kapısını çaldıkları belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Takımdan ayrılacak isimlerin başında da Kim Min-Jae geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun transferinden yüksek bonservis beklentisi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin, talipleri artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Fransız ekibi Rennes ve İtalya'dan Napoli'nin masada olduğu transfere, bir diğer İtalyan devi İnter de dahil oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Kim'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Fransızlara soğuk yaklaştığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Napoli'nin de stopere Ostigard'ı alması transferi yeniden şekillendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Napoli, 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Sarı-lacivertlilerden bonservis konusunda indirim bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Serie A devleri Altay Bayındır ve Kim Min-Jae'nin peşinde!

Corriere Dello Sport ise Torinolu stoper Bremer'de çıkmaza giren İnter'in, Kim için teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

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