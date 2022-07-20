Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

"Oynadığımız ilk resmi ve ciddi maçtı. Kiev bizden daha tecrübeli. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Ofansif olarak eksiktik"

"İkinci maçta Kadıköy'de taraftarlarımızın yaratacağı atmosfer, rakibin üstünde psikolojik baskı oluşturacaktır. Sadece ilk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz"