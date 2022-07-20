Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maratonuna bugün Polonya'da başlıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maratonuna bugün Polonya'da başlıyor.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç'ten Glenn Nyberg yönetecek.
Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
JORGE JESUS'UN İLK RESMİ SINAVI
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Sarı Kanarya, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan temsilcimiz, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.
Dev maçın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
KIEV'İ ELERSEK RAKİP STURM GRAZ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisine elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak. Temsilcimizin rakibi de Çekya ekibi Slovacka olacak.
PELKAS'IN YERİNE TISSERAND KADRODA
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde daha önce UEFA'ya bildirilen listede değişikliğe gidildi.
Karşılaşmadan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, başka bir takıma transferi gündemde olan Pelkas'ın yerine Tisserand'ı kadroya yazdırdı.
Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Berisha da kadroya alınmadı.
İŞTE DINAMO KIEV'İN 11'İ
Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha
Lincoln Henrique
Enner Valencia