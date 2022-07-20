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Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde maçla ilgili detaylar ve ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

JORGE JESUS'UN İLK RESMİ SINAVI

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Sarı Kanarya, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan temsilcimiz, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Dev maçın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

KIEV'İ ELERSEK RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisine elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak. Temsilcimizin rakibi de Çekya ekibi Slovacka olacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

PELKAS'IN YERİNE TISSERAND KADRODA

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Sarı-lacivertlilerde daha önce UEFA'ya bildirilen listede değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Karşılaşmadan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, başka bir takıma transferi gündemde olan Pelkas'ın yerine Tisserand'ı kadroya yazdırdı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Berisha da kadroya alınmadı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

İŞTE DINAMO KIEV'İN 11'İ

Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay Bayındır

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Osayi Samuel

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Serdar Aziz

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Attila Szalai

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

İsmail Yüksek

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Miguel Crespo

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe Dinamo Kiev deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Diego Rossi

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