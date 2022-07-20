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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! Valencia yerde kaldı

Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe maçın 19. dakikasında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:36
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! Valencia yerde kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile Polonya'nın Ludz şehrindeki Miejski LKS Lodz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasında Ferdi'nin sol kanattan ortasında Enner Valencia ceza sahasında topu kontrol etmek üzereyken, rakip takımdan Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

İşte o müdahale:

Enner Valencia, pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

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