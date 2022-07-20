Haberler Fenerbahçe DİNAMO KİEV FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı merakla bekleniyor. Jorge Jesus yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin performansı da merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:08 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:30
DİNAMO KİEV FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

2021-2022 sezonunu İsmail Kartal yönetiminde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım sağlayacak. Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Dinamo Kiev'in başında tanıdık bir isim yer alıyor. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş çalıştıran, A Milli Futbol Takımı'mızda da görev alan Lucescu, Ukrayna temsilcisinin başında Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Lincoln Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Thiago Çukur, Joshua King ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, turu geçerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor.

DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz saat 21:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Süper Lig ve Fenerbahçe Taraftar paket içeriğine sahip Digiturk üyelerinin yanı sıra Avrupa'nın Yıldızı paketi üyeleri de ücretsiz olarak izleyebilecek.

beIN CONNECT üyeleri de Süper Lig, Fenerbahçe Taraftar ve Spor Extra paketleri ile karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca bu paketlere sahip olmayan Digiturk uydu üyeleri, tek maç satın alarak karşılaşmayı izleme şansına sahip olacaklar.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Lincoln, Valencia

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