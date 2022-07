100. yılda şampiyonluk

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Formaların tanıtımı Başkan Ali Koç, Mert Hakan Yandaş ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Tanıtımda sahneye çıkan Başkan Koç, "Her sene çubuklu formamız var. Her sene yapılan formaya değişik bir yorum getirmek de kolay değil. Bu seneki detaylar çok yerinde olmuş. 115 yıllık gurur dolu tarihimizi, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet'in değerlerini formalarımızda gördük. Deplasman formamız da çok güzel. Göreceksiniz bu sene Çubuklu formaya yakın bir ilgi olacak. Özellikle bu formanın kadınlarda çok güzel duracağını da düşünüyoruz. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık" dedi.



İNŞALLAH İYİ SKORLA DÖNECEĞİZ



Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'da oynanacak olan Dinamo Kiev maçı için de açıklamalarda bulunan Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk vurgusu yaptı. Koç, "Polonya'dan inşallah çok iyi bir skorla döneceğiz ve inşallah İstanbul'da bu işi bitirip yola devam edeceğiz. 3 raunt var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ama en büyük hedef, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, bu ülkenin kuruluşunda çok önemli rolü olan Fenerbahçe'nin, hep beraber omuz omuza şampiyonluğa uzanması" diye iddialı konuştu.



FOTOĞRAF DETAYI



Ali Koç, forma numaralarındaki yenilikten de bahsetti. Koç, "Bu sene bir yenilik daha var. Ülkemizde ilk defa yapılıyor. 0'dan 9'a kadar olan rakamların içine tam 1907 adet fotoğraf sığdırabiliyorsunuz. Bütün sezon bu formaların üzerinde resminiz olabiliyor. Başladık satışına, çok da ilgi var" ifadelerini kullandı.



ATATÜRK İMZALI FORMA HEYECANLANDIRIYOR



Sakatlığı nedeniyle D.Kiev maçı kadrosunda olmayan ve lansmana katılan Mert Hakan Yandaş, Atatürk imzalı formaya vurgu yaptı. Yandaş, "Tüm camiamızın olduğu gibi benim de favori formam çubuklu forma. Cumhuriyetin 100. yılında arkasında Atatürk imzası olan bir formayla mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor" dedi.



72 GRAMLIK FORMA BİN 907 TL



Dünyanın en hafif formalarından birini ürettiklerinin altını çizen Başkan Ali Koç, şunları söyledi: "72 gram denen formaları tuttuk. Gerçekten 72 gram formayı tuttuğunuzda bambaşka bir his. Mendil ağırlığında. Satacak mıyız, satmayacak mıyız konusunda çok gittik geldik. Çünkü çok büyük teknoloji var. Geçen sene formalar pahalı oluyor diye mağazalara sunmamıştık. Bu sene 5 bin adet deneyeceğiz. Fiyatı bin 907 TL olacak. Normal formaların fiyatı 629 TL."