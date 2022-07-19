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Polonya yolcusu

Dinamo Kiev mesaisine devam edildi. Oyuncular, Jesus yönetiminde salonda önce kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçerek koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Polonya yolcusu
Dinamo Kiev mesaisine devam edildi. Oyuncular, Jesus yönetiminde salonda önce kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçerek koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Son idman bugün. Takım ardından Polonya'ya hareket edecek. Jesus akşam basın toplantısı yapacak.
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