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Hayal değil hedefimiz

Miguel Crespo, Portekiz'in Record gazetesine konuştu. Başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi marşını dinlemeyi hayal ettiğini belirterek, "Benim için bu hayal değil bir hedef. Tüm takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Başaracağımıza inanıyorum. Ama şu an bunu değil sadece Kiev'i düşünüyoruz. Her zaman maç maç gitmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Hayal değil hedefimiz

Miguel Crespo, Portekiz'in Record gazetesine konuştu. Başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi marşını dinlemeyi hayal ettiğini belirterek, "Benim için bu hayal değil bir hedef. Tüm takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Başaracağımıza inanıyorum. Ama şu an bunu değil sadece Kiev'i düşünüyoruz. Her zaman maç maç gitmelisiniz" ifadelerini kullandı. Sakatlığını atlattığını belirten Crespo, "Mümkün olduğunca çok maçta oynamak, takıma yardım etmek ve kazanılacak şampiyonluğu kutlamak istiyorum" dedi.

JESUS ÇOK TALEPKAR

Jorge Jesus ile çalışmanın şans olduğunu belirten Crespo, "Sahada çok talepkar. Saha dışında ise iyi huylu, nazik ve sakin bir adam. Onunla çalışmak harika bir deneyim" dedi. Bruma ve Lincoln'ün ise takıma güç katacaklarını kaydetti.

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