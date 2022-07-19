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Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'da

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe ile imza atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:06
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro İstanbul'da

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.

Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor.

İşte o görüntüler...

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