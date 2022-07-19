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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'dan Kim Min Jae itirafı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Zorlu eşleşme öncesi basın toplantısında Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Kim ile ilgili konuşan Jesus, "Kim Min-jae olayı benim için de sürpriz oldu. İlgilenen kulüp, kontratındaki çıkış maddesini kullanıyor. Bizim için ağır oldu. Takımdaki diğer oyunculara da güveniyoruz ancak Min-jae'nin yeteneklerini görmezden gelemeyiz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 19:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 19:53
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'dan Kim Min Jae itirafı!

Fenerbahçe, 2. eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası Jorge Jesus Miejski Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Kurada bize Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli bir rakip çıktı. Onları iyi tanıyorum. Geçen sene onlara karşı oynadım. Onların kalitesine cevap vermek istiyoruz. Rakibimizin oyuncularının yüzde 80'i Ukrayna Milli Takımı oyuncuları. Takımımla yaklaşık 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev 5 yıldır birlikte oynuyor. Biz 4-5 haftadır birlikte çalışıyoruz.

"UMARIM FARKLI ŞEYLER KONUŞULMAZ"

Sportif çerçevede bir karşılaşma oynamak istediklerini dile getiren Jesus "Ukrayna'da olanları biliyoruz. Tüm dünya biliyor. Umarım yarınki maç sportif çerçevede geçer. Hepimiz saygı duyuyoruz. Ama umarım farklı şeyler konuşulmaz.

Lucescu, yabancı hocalar arasında bir sembol. Gittiği her takımda kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde de çok tecrübeli, aynı benim gibi. İki takımı da aşağı yukarı aynı seviyede görüyorum.

MIN JAE YORUMU

Kim Min-jae olayı benim için de sürpriz oldu. İlgilenen kulüp, kontratındaki çıkış maddesini kullanıyor. Bizim için ağır oldu. Takımdaki diğer oyunculara da güveniyoruz ancak Min-jae'nin yeteneklerini görmezden gelemeyiz.

Fenerbahçe'de birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı. Fenerbahçe'de uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde yok. Bu, Kiev için bir avantaj olabilir ancak biz ne kadar istekli olduğumuzu gösterirsek yarın onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum

ATTILA SZALAI'NİN AÇIKLAMALARI:

Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu maça hazırız. Dediğim gibi ilk resmi maçımız için sabırsızlanıyoruz.

Herkes biliyor ki, Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Gruplara kalmak istiyoruz. Bu sezon büyük hedeflerimiz var

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