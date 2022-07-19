Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi görüşlerini dile getiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 08:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

HAKKI YALÇIN - FAVORİ DUYGUM!

Transferin kalbi hızlı attı, iyi isimler takımlara imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Gelen yabancıların verdikleri mesajlara bakıyorum da futbolun cennet ülkesine gelmiş gibi konuşuyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Bu ülkede iyi şekilde karşılanmış olmak transferin yasasıdır ama verdiklerinin karşılığını sahada ister zaman. Onu da her yabancıda göremiyoruz. O yüzden bekleyip göreceğiz!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Fenerbahçe'nin yarın Dinamo Kiev'le yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının anlamı büyük. İyi bir kadro kurulduğunu görüyoruz ve iki takım arasındaki moral motivasyon farkı da ortada.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Polonya'dan iyi bir sonuçla ayrılacağını umduğum Fenerbahçe'nin asıl sınavı İstanbul'da vereceğini düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Futbol sadece sonuçların değil insani duyguların da ayaklandığı bir spordur ve Fenerbahçeli taraftarların sahaya çıktığı an kendi takımları gibi Dinamo Kiev takımını da alkışlamasını bekliyorum. Savaşa karşı barışın simgesi olarak!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Paranın su gibi harcandığı bir transfer döneminde harcama limitlerinin askıya alındığı ortadayken her kulübün bu sezon güçlü bir kadro kurduğu gerçeği daha önemli sayılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Geçen sezonun Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı bu sezon gerçek kimliklerini sergileyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Trabzonspor'un istikrarlı kadrosunu nokta transferlerle güçlendiği ortada.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Fenerbahçe özellikle hücum hattında çok etkili olacak bir takım yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Jorge Jesus'un medyayla yüz göz olmayacak teknik adam duruşu da artı değer.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

En ilginç transfer Mesut Özil'in Başakşehir'le anlaşmasıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki paylaşımıyla bu transfer daha bir anlam kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Göksel Gümüşdağ hayalleri gerçekleştirmekte ne kadar usta olduğunu Başakşehir gerçeğinde gösterdiyse, Mesut Özil'in bu hayale eşlik edeceğinden de kuşkum yok, Emre Belözoğlu'nun futbol zekasının Mesut Özil'e yeni yollar döşeyeceğinden de.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

Mesut Özil'in kendisiyle yaptığı "tartışmanın" sonuçları "ben bugünlere yürüyerek gelmedim" gerçeğinin sınaması olacaktır eminim.

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