FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu! Dinamo Kiev maçı...

HAKKI YALÇIN - FAVORİ DUYGUM!
Transferin kalbi hızlı attı, iyi isimler takımlara imza attı.
HAKKI YALÇIN - FAVORİ DUYGUM!
Transferin kalbi hızlı attı, iyi isimler takımlara imza attı.
Gelen yabancıların verdikleri mesajlara bakıyorum da futbolun cennet ülkesine gelmiş gibi konuşuyorlar.
Bu ülkede iyi şekilde karşılanmış olmak transferin yasasıdır ama verdiklerinin karşılığını sahada ister zaman. Onu da her yabancıda göremiyoruz. O yüzden bekleyip göreceğiz!
Fenerbahçe'nin yarın Dinamo Kiev'le yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının anlamı büyük. İyi bir kadro kurulduğunu görüyoruz ve iki takım arasındaki moral motivasyon farkı da ortada.
Polonya'dan iyi bir sonuçla ayrılacağını umduğum Fenerbahçe'nin asıl sınavı İstanbul'da vereceğini düşünüyorum.
Futbol sadece sonuçların değil insani duyguların da ayaklandığı bir spordur ve Fenerbahçeli taraftarların sahaya çıktığı an kendi takımları gibi Dinamo Kiev takımını da alkışlamasını bekliyorum. Savaşa karşı barışın simgesi olarak!
Paranın su gibi harcandığı bir transfer döneminde harcama limitlerinin askıya alındığı ortadayken her kulübün bu sezon güçlü bir kadro kurduğu gerçeği daha önemli sayılıyor.
Geçen sezonun Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı bu sezon gerçek kimliklerini sergileyecek.
Trabzonspor'un istikrarlı kadrosunu nokta transferlerle güçlendiği ortada.
Fenerbahçe özellikle hücum hattında çok etkili olacak bir takım yarattı.
Jorge Jesus'un medyayla yüz göz olmayacak teknik adam duruşu da artı değer.
En ilginç transfer Mesut Özil'in Başakşehir'le anlaşmasıydı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki paylaşımıyla bu transfer daha bir anlam kazandı.
Göksel Gümüşdağ hayalleri gerçekleştirmekte ne kadar usta olduğunu Başakşehir gerçeğinde gösterdiyse, Mesut Özil'in bu hayale eşlik edeceğinden de kuşkum yok, Emre Belözoğlu'nun futbol zekasının Mesut Özil'e yeni yollar döşeyeceğinden de.
Mesut Özil'in kendisiyle yaptığı "tartışmanın" sonuçları "ben bugünlere yürüyerek gelmedim" gerçeğinin sınaması olacaktır eminim.