Haberler Fenerbahçe DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:15 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:30
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

2021-2022 sezonunu İsmail Kartal yönetiminde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım sağlayacak. Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Dinamo Kiev'in başında tanıdık bir isim yer alıyor. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş çalıştıran, A Milli Futbol Takımı'mızda da görev alan Lucescu, Ukrayna temsilcisinin başında Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Lincoln Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Thiago Çukur, Joshua King ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, turu geçerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor.

DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz saat 21:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek.

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