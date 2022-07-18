Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dün bir video paylaştı. Portekizli çalıştırıcı, "Sezon öncesi çalışmalarımız sona erdi. Biz hazırız. Hazır mısınız?" ifadelerine yer verdi. Dinamo Kiev maçı öncesi gelen bu paylaşım taraftardan büyük beğeni aldı. Kısa süre içinde 100 binin üzerinde görüntülenen videoya 12. Adam tarafından çok sayıda mesaj bırakıldı. Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe, Jesus yönetiminde şu ana kadar çıktığı 6 hazırlık maçında 5 galibiyet+1 beraberlik alırken hiç yenilmedi.