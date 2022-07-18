Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor | CANLI (Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'le eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel üçüncü ön eleme turundaki rakibi yapılan kura çekimi ile belli oluyor.

📺KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler şunlar:

🔹Monaco (Fransa)

🔹Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi

🔹Sturm Graz (Avusturya)

🔹Union Saint-Gilloise (Belçika)