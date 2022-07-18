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Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor | CANLI (Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşmişti. Temsilcimizin bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakibi, yapılan kura çekimi ile belli oluyor... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:02
Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor | CANLI (Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'le eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel üçüncü ön eleme turundaki rakibi yapılan kura çekimi ile belli oluyor.

📺KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler şunlar:

🔹Monaco (Fransa)
🔹Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi
🔹Sturm Graz (Avusturya)
🔹Union Saint-Gilloise (Belçika)

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