Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor | CANLI (Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'le eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel üçüncü ön eleme turundaki rakibi yapılan kura çekimi ile belli oluyor.
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Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler şunlar:
🔹Monaco (Fransa)
🔹Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi
🔹Sturm Graz (Avusturya)
🔹Union Saint-Gilloise (Belçika)