FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor.
Kadrosunu Emre Mor, Lincoln Henrique, Bruma, Joshua King, Tiago Çukur ve Willian Arao gibi isimlerle güçlendiren Kanarya'da ayrılık rüzgaları esmeye başladı.
Bu isimlerin en başında da Kim Min-Jae geliyor.
Transfer sürecini tamamlamak adına Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmayıp sözleşme detaylarını sonlandırmak üzere çalışmalarını sürdüren Güney Koreli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.
Fransa ekibi Rennes ile adı anılan Kim Min-Jae hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transfer sürecine bir kulüp daha dahil oldu.
L'Equipe'in haberine göre Kim Min-Jae'yi kadrosuna dahil etmek için İngiltere'den bir Premier Lig ekibinin temaslara başladığı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcunun Rennes transferi belirsizliğini koruyor.
Yıllık ücret ve bonserviste pazarlıklar sürüyor.
Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonu başında 3 milyon Euro bonservisle Çin'in BJ Guoan ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Başarılı futbolcu çubuklu forma ile 39 maçta görev aldı.
Defans oyuncusu oynadığı maçlarda 1 gol atarak takımına katkı sağladı.
Kim Min-Jae'nin 14 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
Yıldız stoperin adı Avrupa'nın önde gelen birçok kulübüyle anılırken hangi takımın formasını giyeceği futbol kamuoyunda merak konusu oldu.