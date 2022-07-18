Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması çalışmaları devam ederken Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Transfer sürecine bir Premier Lig ekibinin de dahil olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:47 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:49
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Bu isimlerin en başında da Kim Min-Jae geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Transfer sürecini tamamlamak adına Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmayıp sözleşme detaylarını sonlandırmak üzere çalışmalarını sürdüren Güney Koreli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Fransa ekibi Rennes ile adı anılan Kim Min-Jae hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Transfer sürecine bir kulüp daha dahil oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

L'Equipe'in haberine göre Kim Min-Jae'yi kadrosuna dahil etmek için İngiltere'den bir Premier Lig ekibinin temaslara başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

25 yaşındaki futbolcunun Rennes transferi belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Yıllık ücret ve bonserviste pazarlıklar sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonu başında 3 milyon Euro bonservisle Çin'in BJ Guoan ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Başarılı futbolcu çubuklu forma ile 39 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Defans oyuncusu oynadığı maçlarda 1 gol atarak takımına katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Kim Min-Jae'nin 14 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae transferi çıkmazda! Premier Lig ekibi devreye girdi

Yıldız stoperin adı Avrupa'nın önde gelen birçok kulübüyle anılırken hangi takımın formasını giyeceği futbol kamuoyunda merak konusu oldu.

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