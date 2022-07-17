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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Son dakika transfer haberleri.. Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ederken bir yandan da kadro yapılanması adına transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'nın, Alassane Plea'da sona geldiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Fenerbahçe transferde gaza bastı...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, hücum bölgesine önemli hamleler yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Son olarak kadrosunu Joshua King ile takviye eden Kanarya, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

JESUS'UN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

29 yaşındaki golcü oyuncu için kulübüne 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro isteyen Almanlar'ı ikna etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Ayrıca tecrübeli golcünün yıllık maaşının 2.5 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta 26 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Plea, santfrorun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetime verdiği listede Plea ilk sıralarda yer alıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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