TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alassane Plea'da sona yaklaştı!

Fenerbahçe transferde gaza bastı...
Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, hücum bölgesine önemli hamleler yapıyor.
Son olarak kadrosunu Joshua King ile takviye eden Kanarya, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi.
Fenerbahçe transferde gaza bastı...
Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, hücum bölgesine önemli hamleler yapıyor.
Son olarak kadrosunu Joshua King ile takviye eden Kanarya, Joao Pedro transferinde son aşamaya geldi.
Fenerbahçe'nin son hamlesi ise çok ses getirecek...
Sarı-Lacivertliler, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen Fransız golcü Alassane Plea transferinde de artık son aşamaya geldi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin hafta başında yapacağı görüşme sonrası transferin sonuçlanması bekleniyor.
JESUS'UN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA
29 yaşındaki golcü oyuncu için kulübüne 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro isteyen Almanlar'ı ikna etmesi bekleniyor.
Ayrıca tecrübeli golcünün yıllık maaşının 2.5 milyon Euro seviyelerinde olması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta 26 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Plea, santfrorun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetime verdiği listede Plea ilk sıralarda yer alıyordu.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
1.81 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Plea Nice'den Gladbach'a 23 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Bundesliga macerasında 123 maça çıktı. 38 gol attı ve 23 de asist kaydetti.