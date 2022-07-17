Tatile gelmedim!

Fenerbahçe'nin Watford'dan transfer ettiği Joshua King tesislerde basın toplantısı düzenledi. Norveçli yıldız, Fenerbahçe'nin kariyerinde formasını giydiği en büyük camia olacağını belirterek, "Herkes tarafından iyi karşılandım. Bu da beni mutlu etti. Tatil yapmaya değil, başarmak için geldim. 30 yaşındayım. Bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. En iyi sezonumu geçirmek ve taraftarı mutlu etmek istiyorum" dedi.



JESUS'UN İDMANLARI ÜST DÜZEY



King: "2 gündür buradayım. Kariyerimde gördüğüm en yüksek tempolu antrenmanları yapıyoruz. Hocamız çok iyi. Her detayı önemsiyor. En keyif aldığım mevki santrfor. Defansın arkasına sarkıp gol atmayı seviyorum."



KİEV'E KARŞI HER ŞEYİ YAPACAĞIZ



Yüzde yüzü için zaman isteyen King, "Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikalık tecrübem var. Çocukluğumdan bu yana orada oynamak hayalim. Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.