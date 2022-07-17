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Tatile gelmedim!

Joshua King, F.Bahçe’ye başarılı olmaya geldiğini söyledi: “30 yaşındayım, santrfor için en verimli yaşlar. Burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Tatile gelmedim!

Fenerbahçe'nin Watford'dan transfer ettiği Joshua King tesislerde basın toplantısı düzenledi. Norveçli yıldız, Fenerbahçe'nin kariyerinde formasını giydiği en büyük camia olacağını belirterek, "Herkes tarafından iyi karşılandım. Bu da beni mutlu etti. Tatil yapmaya değil, başarmak için geldim. 30 yaşındayım. Bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. En iyi sezonumu geçirmek ve taraftarı mutlu etmek istiyorum" dedi.

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King: "2 gündür buradayım. Kariyerimde gördüğüm en yüksek tempolu antrenmanları yapıyoruz. Hocamız çok iyi. Her detayı önemsiyor. En keyif aldığım mevki santrfor. Defansın arkasına sarkıp gol atmayı seviyorum."

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Yüzde yüzü için zaman isteyen King, "Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikalık tecrübem var. Çocukluğumdan bu yana orada oynamak hayalim. Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

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