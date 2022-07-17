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Plea yola çıktı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe durmuyor. Arao, King ve Tiago'yu peş peşe İstanbul'a getiren, Pedro için geri sayıma geçen sarı lacivertliler, golcü takviyesinde de mutlu sona yakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Plea yola çıktı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe durmuyor. Arao, King ve Tiago'yu peş peşe İstanbul'a getiren, Pedro için geri sayıma geçen sarı lacivertliler, golcü takviyesinde de mutlu sona yakın. Kanarya, Mönchengladbach'ın forveti Alassane Plea ile her konuda anlaştı. Senelik 2.5 milyon euro önerilen golcüye 3 yıllık resmi imza attırılacağı dile getirildi. Önce Fransız futbolcuyla el sıkışan Kanarya, Borussia Mönchengladbach kulübü ile masaya oturdu. Alman ekibi, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız oyuncu için 5 milyon euro talep etti. Kanarya ise indirim istedi, pazarlıklar sürüyor. Plea, geçen yıl Mönchengladbach'ta 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergilemeyi bildi.

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