FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için yıldızlardan oluşan bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da hedef defans bölgesine takviye yapmak.
Min Jae Kim'in satılması nedeniyle 'acil' stoper arayışına başlayan Fenerbahçe'de Fluminense'den Nino da gündeme alındı.
Brezilya kaynakları, 24 yaşındaki savunmacıyı Jorge Jesus'un istediğini belirtti.
Görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı aktarıldı...
Rodrigo Caio (Flamengo), Ruben Semedo (Olympiakos), Pablo Mari (Arsenal), Leo Ortiz (RB Bragantino), Alexandre Penatra (Famalicao) ve Jason Denayer diğer adaylar...
Yönetim, söz konusu oyuncular için yapılacak temasların ardından bir ismi renklerine bağlayacak.
Hedef en kısa sürede sonuca ulaşmak...
OYUNU İYİ KURUYOR
Brezilya U23 Milli Takımı'nda 6 kez forma giyen Nino, 1.88 boyunda.
Sağ ve sol stoper olarak oynayabiliyor.
Oyun kurma becerisi oldukça yüksek bir isim.
Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı savunmacı, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü.
Toplamda ise 149 maçta 7 gol+3 asist üretti.
Piyasa değeri 6.5 milyon euro ancak indirim yapılabileceği aktarıldı.