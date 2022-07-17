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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kim Min-Jae ile yolların ayrılmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un isteğiyle Fluminense'nin defans oyuncusu Nino'yu gündemine aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için yıldızlardan oluşan bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da hedef defans bölgesine takviye yapmak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Min Jae Kim'in satılması nedeniyle 'acil' stoper arayışına başlayan Fenerbahçe'de Fluminense'den Nino da gündeme alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Brezilya kaynakları, 24 yaşındaki savunmacıyı Jorge Jesus'un istediğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı aktarıldı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

OYUNU İYİ KURUYOR

Brezilya U23 Milli Takımı'nda 6 kez forma giyen Nino, 1.88 boyunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Sağ ve sol stoper olarak oynayabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Oyun kurma becerisi oldukça yüksek bir isim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı savunmacı, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Toplamda ise 149 maçta 7 gol+3 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus istedi rota Nino'ya döndü!

Piyasa değeri 6.5 milyon euro ancak indirim yapılabileceği aktarıldı.

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