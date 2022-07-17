FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev maçına çevrildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibiyle kozlarını paylaşacak.
Kanarya'da mücadelenin hazırlıkları devam ederken, kritik maç öncesi savunma hattındaki eksiklikler dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Fransız ekibi Rennes'e transfer olması beklenen Min-Jae Kim, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesine alınmadı.
Sarı-lacivertliler, stoper rotasyonundaki diğer isimlerden Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Steven Caulker'ı da listeye dahil etmedi.
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi stoper bölgesi için sadece Serdar Aziz ve Attila Szalai kadroda bulunuyor.
Bildirilen listede sadece iki stoperin yer alması sebebiyle maçta Serdar Aziz ile Attila Szalai'nin kritik maçta forma giymesi kesinleşti.
TISSERAND VE LEMOS HAZIRDA BEKLETİLİYOR
Hürriyet'in haberine göre; sarı lacivertli ekibin teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi her ihtimale karşı defansın göbeği için Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos'u da hazırda bekletiyor.
MAÇA 24 SAAT KALA 2 OYUNCU EKLEME-ÇIKARMA HAKKI VAR
Bilindiği gibi UEFA, Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında takımlara maçın başlamasına 24 saat kalaya kadar 2 oyuncu ekleme-çıkarma imkanı sunuyor.
Bunu hesaba katan teknik ekip ayrılması gündemde olan Lemos ve transferle gitmesi beklenen Tisserand'ı bir sakatlığa karşı tedbiren hazır bekletiyor.
Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda iki oyuncunun antrenmanda büyük bir ciddiyetle çalışması da dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot V.A.'da kiralık olarak forma giyen Mauricio Lemos, 1 gol kaydetti.
Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde düzenli olarak forma şansı bulan ancak takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesiyle birlikte yedeğe çekilen Marcel Tisserand ise geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 27 maça çıktı.
Kongolu savunma oyuncusunun da tıpkı Lemos gibi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.