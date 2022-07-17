Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını aralamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kritik maç öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 12:19
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna ekibiyle kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Kanarya'da mücadelenin hazırlıkları devam ederken, kritik maç öncesi savunma hattındaki eksiklikler dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Bildirilen listede sadece iki stoperin yer alması sebebiyle maçta Serdar Aziz ile Attila Szalai'nin kritik maçta forma giymesi kesinleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

TISSERAND VE LEMOS HAZIRDA BEKLETİLİYOR

Hürriyet'in haberine göre; sarı lacivertli ekibin teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi her ihtimale karşı defansın göbeği için Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos'u da hazırda bekletiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

MAÇA 24 SAAT KALA 2 OYUNCU EKLEME-ÇIKARMA HAKKI VAR

Bilindiği gibi UEFA, Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında takımlara maçın başlamasına 24 saat kalaya kadar 2 oyuncu ekleme-çıkarma imkanı sunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Bunu hesaba katan teknik ekip ayrılması gündemde olan Lemos ve transferle gitmesi beklenen Tisserand'ı bir sakatlığa karşı tedbiren hazır bekletiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda iki oyuncunun antrenmanda büyük bir ciddiyetle çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot V.A.'da kiralık olarak forma giyen Mauricio Lemos, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde düzenli olarak forma şansı bulan ancak takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesiyle birlikte yedeğe çekilen Marcel Tisserand ise geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 27 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Dinamo Kiev maçı öncesi...

Kongolu savunma oyuncusunun da tıpkı Lemos gibi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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