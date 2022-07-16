Yeniler listede

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesi UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi... Yeni transferler Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King, Willian Arao ve Bruma da kadroda yer aldı. Jorge Jesus, Tiago Çukur'u listeye almadı. 25 kişilik kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Altay, Ertuğrul, S. Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert, Rossi, Valencia, Pelkas, King, İrfan, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, S. Dursun, Osayi, Muhammed



10 OYUNCU YOK



Kanarya'da 10 futbolcu, UEFA listesinin dışında kaldı... Rennes'e satışı için anlaşma sağlanan Kim'in yanı sıra Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım, Çağtay ve Tiago, Kiev'e karşı forma giyemeyecek... Maça 24 saat kala iki değişiklik hakkı bulunuyor.