Haberler Fenerbahçe Rennes Kim’i bekliyor

Rennes Kim’i bekliyor

Rennes, Kim Min Jae'yi bekliyor. Teknik direktörü Genesio, "Savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" dedi. Güney Koreli stoperin kısa süre içinde Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Rennes bu transfer için F.Bahçe'ye 18-20 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Rennes Kim’i bekliyor
Fransız ekibi Rennes, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi bekliyor. Teknik direktör Genesio, "Savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" dedi. Güney Koreli stoperin kısa süre içinde Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Rennes bu transfer için F.Bahçe'ye 18-20 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek.
DİĞER
Yeşilçam'ın yıldızı meğer Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış! Babası korkunç şekilde ölmüştü...
Mahalleyi sokağa döken olay! Bursa'da korkutan yangın
Beşiktaş'a İsviçreli kanat!
Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya o isimde mutlu sona yaklaştı!
Kim Min-Jae'nin yerine tanıdık isim!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Oliveira'nın partneri belli oldu! Anlaşma sağlandı... Cimbom'da Oliveira'nın partneri belli oldu! Anlaşma sağlandı... 00:06
Kartal tek golle güldü! Kartal tek golle güldü! 00:03
Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi 00:03
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yeni sezondaki golcüsü... Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yeni sezondaki golcüsü... 00:03
Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! 00:03
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! 00:02
Daha Eski
Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi 00:02
Kim için Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi... Kim için Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi... 00:02
Valerien Ismael: Serdar Saatçı konusu... Valerien Ismael: Serdar Saatçı konusu... 00:02
Galatasaray'da transfer zirvesi! Dursun Özbek... Galatasaray'da transfer zirvesi! Dursun Özbek... 00:01
Mesut'tan dev fedakarlık! F.Bahçe'ye bıraktığı para... Mesut'tan dev fedakarlık! F.Bahçe'ye bıraktığı para... 00:01
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni takımı... Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni takımı... 00:01