Rennes Kim’i bekliyor

Rennes, Kim Min Jae'yi bekliyor. Teknik direktörü Genesio, "Savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" dedi. Güney Koreli stoperin kısa süre içinde Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Rennes bu transfer için F.Bahçe'ye 18-20 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek.
Fransız ekibi Rennes,Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperiKim Min Jae'yi bekliyor. Teknik direktör Genesio, "Savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" dedi. Güney Koreli stoperin kısa süre içinde Fransa'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Rennes bu transfer için F.Bahçe'ye 18-20 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek.